Tennis: WTA 125 al Match Ball, l'entry list

Tre tenniste italiane, uno dei più grandi talenti della grande scuola ceca e una ex finalista Slam particolarmente amata dal pubblico. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta questa mattina nella club house del Match Ball Firenze Country Club, è stata resa nota la lista delle tenniste iscritte al 'Firenze Ladies Open', neonato appuntamento WTA 125 in programma sui campi in terra battuta del club di Bagno a Ripoli dal 14 al 21 maggio 2023.

Nell'entry list figurano i nomi di tre rappresentanti del grande tennis azzurro: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, reduci dalla bellissima vittoria della nazionale italiana in Billie Jean King Cup a Bratislava, e Sara Errani, ex numero 5 del mondo e finalista di Roma e Roland Garros. Tra le tenniste iscritte meritano attenzione la ceca Karolina Muchova, considerata una delle giocatrici più talentuose del tour, la 26enne egiziana Mayar Sherif e la rediviva Eugenie Bouchard. Dopo aver scalato la classifica mondiale fino alla quinta posizione, e aver disputato una finale Slam (a Wimbledon nel 2014, ndr) la Bouchard, canadese classe 1994, è stata ripetutamente fermata da seri infortuni e proprio sui campi in terra rossa toscani tenta di ritrovare la fiducia e i risultati perduti.La manifestazione è sostenuta dalla Città Metropolitana e dal Comune di Firenze, dalla Regione Toscana e dal Comune di Bagno a Ripoli."Siamo vicini a quanti promuovono lo sport all'interno dei loro territori - spiega Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport - Le Istituzioni devono essere vicine non solo alle società che promuovono lo sport attraverso l'impiantistica pubblica, ma anche con quella privata, tanto più di fronte a realtà che evidenziano grande progettualità e promuovono lo sviluppo di una disciplina, il tennis, con ottimi risultati.

Viene portata a Firenze una manifestazione di grande livello. Ma c'è un altro aspetto da sottolineare. Attaverso lo sport si conoscono i territori, si attraggano investitori che danno occupazione e lavoro, si crea un ambiente ideale per trasmettere valori sani. Il nostro progetto 'Fair play educare tifando' va in questa direzione".Firenze si prepara dunque ad accogliere un nuovo grande evento internazionale; a pochi mesi di distanza dal trionfo di Felix Auger-Aliassime nell'ATP 250 gli appassionati toscani questa volta avranno l'occasione di vedere all'opera vecchie conoscenze del grande tennis mondiale e avranno l'opportunità di scoprire i nuovi talenti del circuito WTA.La prima edizione del 'Firenze Ladies Open', che si colloca tra la grande kermesse degli Internazionali BNL d'Italia e il tradizionale WTA estivo di Palermo, diventa così il 99.mo torneo professionistico femminile organizzato in Italia.Immerso nel verde del comune di Bagno a Ripoli, il Match Ball Firenze Country Club si appresta a festeggiare con questo grande evento i suoi primi 50 anni di vita.

Per organizzare nel migliore dei modi il primo WTA 125 della sua storia, il club si è rifatto il look. I match del torneo saranno, infatti, disputati su tre campi di gara completamente rinnovati e con un campo centrale da oltre 1000 posti a sedere.Inaugurato nel 1973, nel corso della sua storia il club ha ospitato numerosi tornei e ha conquistato tre scudetti di Serie A maschile (1978, 1998 e 1999) e tre titoli italiani di Serie A femminile (1985, 1986 e 1988).Biglietteria e copertura televisiva.

E' possibile acquistare i biglietti per assistere alla kermesse toscana su TicketOne: questo il link per entrare direttamente nella sezione dedicata https://www.ticketone.it/artist/firenze-ladies-open/Per i tesserati della FITP è previsto uno sconto del 20% sull'acquisto del singolo biglietto.

Tutti i match del 'Firenze Ladies Open' saranno trasmessi in diretta sul canale della Federazione Italiana Tennis e Padel SuperTennis Tv e sulla piattaforma digitale SuperTenniX