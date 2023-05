Temporali e rischio idraulico: codice giallo nel centro-sud

Il numero delle frane rilevate è salito a circa 50 su tutta la viabilità provincialeNuovi sopralluoghi dei tecnici della Città Metropolitana nell'alto Mugello. Il numero delle frane rilevate è salito a circa 50 su tutta la viabilità provinciale. Interessato anche il territorio di Londa. La Protezione civile ha liberato alcune strade per consentire accesso ai mezzi di soccorso e di utilità pubblica.Dalla prossima settimana inizieranno i primi lavori in somma urgenza sulle strade a partire dalla SR 302. La popolazione delle frazioni che erano isolate, circa 500 persone, è stata quasi tutta raggiunta e si sta verificando la presenza di nuclei familiari in alcune case isolate.

“Siano incluse anche le imprese dell’Alto Mugello negli aiuti allo studio del Governo per i territori colpiti dal maltempo”. E’ il presidente di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi a chiederlo “Il nostro pensiero va alle vittime e a tutta la popolazione dell’Emilia Romagna che sta affrontando questa durissima prova con dignità e grande forza d’animo - continua Bigazzi -.Difficile è anche la situazione in Alto Mugello, sia per gli abitanti che per le imprese. E per queste ultime a pesare, nelle prossime settimane saranno anche le difficoltà nei collegamenti che dovranno scontare; per questo importante che anche i territori di Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Fiorenzuola e San Godenzo siano inclusi nei provvedimenti allo studio del Governo”.

Migliorano le previsioni per il meteo di domani.

Continua nel centro-sud della Toscana la perturbazione che ha portato nei giorni scorsi tempo instabile, con piogge sparse, deboli o moderate. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso pertanto un bollettino di criticità con codice giallo per rischio di temporali forti e rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore. Le criticità sono valide sino alle 22 di oggi, domenica 21 maggio, nelle seguenti aree: Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone.