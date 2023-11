Tempesta Ciaran: i morti in Toscana salgono a cinque

Ph archivio

Salgono a cinque i morti in Toscana per la terribile ondata di maltempo che ha colpito la regione nelle scorse ore. Si tratta della Tempesta Ciaran, un ciclone che sta imperversando in molte zone d'Europa. Sono 200 per ora gli sfollati.

Eugenio Giani, presidente toscano, ringrazia per la solidarietà ricevuta il Capo dello Stato Sergio Mattarella: "Il Presidente della Repubblica mi ha appena chiamato per esprimere la sua piena solidarietà e gli auguri di buon lavoro. Gli ho manifestato la mia forte preoccupazione per una situazione davvero tragica. Grazie Presidente Mattarella per la sua vicinanza che mai è mancata!".

"Il Governo sta per dichiarare lo stato di emergenza nazionale per la Toscana", ha aggiunto Giani.