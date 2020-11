Tecla Insolia, la ragazzina toscana protagonista della fiction in onda su Raiuno

Dal palco di Sanremo Giovani alla fiction “Vite in fuga”, coprotagonista per sei puntate con Anna Valle, Claudio Gioè e Tobia De Angelis

Tecla Insolia, la diciassettenne allieva dell’Accademia di Arti e Spettacolo di Piombino “Le Muse”, in questi giorni è su RAI 1 nella Fiction “Vite in fuga” al fianco di Anna Valle e Claudio Gioè. Sei puntate dove la giovanissima toscana interpreterà Ilaria Caruana, figlia minore di Claudio e Silvia Caruana. Vite in fuga è l’avventura straordinaria di una famiglia normale, che si ritrova suo malgrado al centro di un grande intrigo di cui non conosce ragioni e confini. Una famiglia rispettabile, senza problemi economici e con due figli che non hanno mai dato problemi.

Ilaria Caruana (Tecla Insolia) è una ragazza sportiva che ammira il padre e quando i Caruana saranno costretti a trasferirsi a Ortisei a causa delle minacce ricevute, Ilaria dovrà affrontare il crollo di tutte le sue certezze, prima tra tutte quelle sull'integrità di suo padre. Quella nuova vita la porterà a scoprire il gusto del rischio e della trasgressione.

La serie, una coproduzione Rai Fiction e PayperMoon, tra gli altri interpreti vede: Alessio Caruana (Tobia De Angelis) l’altro figlio della coppia, l’ispettrice Agnese Serravalle (Barbora Bobulova), Cosimo Casiraghi (Giorgio Colangeli), 67 anni, ex agente segreto.

Tecla Insolia, che al momento sta girando un’altra fiction, vive a Piombino e ha iniziato a cantare da bambina prendendo lezioni di canto. Poi, proprio nella sua città, ha trovato chi fosse in grado di prepararla al meglio senza farle dimenticare la sua vita di studentessa e di bambina in crescita, senza snaturare la sua adolescenza, offrendole la possibilità di formarsi al meglio.

L’Accademia di Arti e Spettacoli Le Muse di Piombino di Gianna Martorella (nota imitatrice RAI degli anni’80) l’ha inserita nei suoi corsi e non solo quelli di canto. Tecla si è preparata così anche nella recitazione, nel canto scenico con professionisti come Marco Vito, Enzo Pitteri, Luca Campagnoli, Giò di Tonno, Vittorio Matteucci, Matteo Setti, Lino Guanciale, Benedetta Boschi, Massimiliano Bruno e tutte le altre figure del mondo dello spettacolo professionale che collaborano con L’associazione Le Muse.