Teatro popolare toscano a Marcialla

Teatro popolare toscano e risate assicurate, per la rassegna 2025/2026 del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20. Sabato 21 febbraio 2026 alle 21.30 e domenica 22 febbraio alle 17.00 la Compagnia toscana del Lato B presenta ‘Nell’aldilà dell’aldiquà’. Commedia brillante in tre atti di Antonio Cappelli. Con gli attori della Compagnia.

La trama dello spettacolo – Un risveglio improvviso, un brutto incubo, o forse no? Tra equivoci, colpi di scena e situazioni paradossali, realtà e immaginazione si intrecciano in una commedia ironica e sorprendente che farà ridere e riflettere. Succede in una mattinata qualsiasi che incontri alcuni amici che non vedevi da tanti anni. Una pallottola vagante durante un attentato o una rapina ti colpisce e muori. Ti svegli e ti rendi conto che era solo un brutto incubo ma le persone che hai sognato iniziano ad arrivare per davvero e allora dove finisce il sogno e inizia la realtà?

La Stagione - “Al servizio della cultura per un mondo migliore”. Quando una comunità e il suo Teatro si identificano in una sola cosa. Con questo slogan e questo spirito, torna, con un pieno di appuntamenti, la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze), edizione 2025 -2026. Da ottobre a maggio inanella una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla (Firenze), Telefono e Fax 055 8074348. Web: www.teatromargherita.org – e-mail: info@teatromargherita.org.

Prevendita biglietti: Bazar Norma a Marcialla (da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 / Lunedì dalle 16.30 alle 19.30) telefono 055 8074027. Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli. Prezzo dei biglietti: varia da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo.