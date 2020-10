Teatro Excelsior di Reggello: l'anteprima di stagione 2020/21

A 10 anni dalla riapertura una serie di eventi gratuiti, in programma da giovedì 15 a sabato 17 ottobre. Il primo spettacolo in cartellone è Radio clandestina di Ascanio Celestini, domenica 18 ottobre, in doppia replica alle 17 e alle 21.15

Riparte da Radio clandestina di Ascanio Celestini, la programmazione 2020/21 dell’Excelsior, con un percorso che si muove tra riflessione, ricerca, divertimento e spunti sulla contemporaneità. In Cartellone Sotterraneo con L’elenco telefonico della Pangea, Farsi fuori di Luisa Merloni e la commedia circense Giro della piazza.

Dopo la sospensione per l’emergenza Covid-19, il teatro di Reggello riprende l’attività celebrando i 10 anni dalla riapertura con una serie di eventi gratuiti e presenta un’anteprima di stagione composta da quattro titoli in grado di soddisfare ogni tipo di pubblico.

Il cartellone nasce, come da tradizione, dalla collaborazione fra l’Amministrazione comunale, la Cooperativa Teatro Excelsior e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che hanno lavorato fianco a fianco per riaprire il teatro al pubblico con un’offerta culturale di qualità.

Una sinergia che ha portato la media degli spettatori ad aumentare di quasi il 70% in cinque anni, passando dalle 112 presenze a sera della stagione 2015/16 alle 188 registrate nella stagione 2019/20.

Più che triplicato, nello stesso periodo, il numero degli abbonamenti, passato dai 34 del 2015/16 ai 112 del 2019/20.

Confermate tutte le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro, da quest’anno per under 35 a 8 euro, in collaborazione con Unicoop Firenze; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Diventa storyteller, per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito toscanaspettacolo.it.

Per festeggiare l’anniversario della riapertura del teatro, avvenuta nel 2010, da giovedì 15 a sabato 17 ottobre, la Cooperativa Excelsior propone una serie di eventi gratuiti (con posti limitati, a prenotazione obbligatoria).

Ad aprire il cartellone, domenica 18 ottobre, Ascanio Celestini con RADIO CLANDESTINA. Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria, in doppia replica alle 17 e alle 21.15 (recuperato dalla stagione 2019/20).

Uno spettacolo di culto, che nel 2000 consacrò l’unicità dell’artista raccontando la lotta partigiana a Roma. «L’eccidio delle Fosse Ardeatine e l’azione di via Rasella che lo precedette – dice l’artista – sono parte di una storia raccontata “al contrario”. Partendo dai materiali pubblicati nel libro di Alessandro Portelli L’ordine è già stato eseguito, do voce a quella parte orale della storia che ancora racconta quei giorni in maniera viva, diretta e non rovesciata».

Venerdì 6 novembre, alle 21.15, va in scena FARSI FUORI (recuperato dalla stagione 2019/20).

Lo spettacolo si apre con una figura femminile che, davanti all’apparizione di un Arcangelo Gabriele che le annuncia la gravidanza, risponde con un rifiuto categorico. Giocoso e ironico, finalista al progetto In-Box 2019, lo spettacolo di Luisa Merloni ruota intorno alla scelta di essere madri in una società che vede una generazione di donne ritardare sempre più questo passo.

A seguire, venerdì 20 novembre (21.15), GIRO DELLA PIAZZA, di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri. Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente.

Un percorso ciclistico insidioso, che oggi vedrà in pista tre promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello, ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito.

Da un concept dei Sotterraneo, venerdì 4 dicembre (21.15), L’ELENCO TELEFONICO DELLA PANGEA.

In scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati e Giulio Santolini, nello spettacolo scritto da Daniele Villa.

L’elenco telefonico della Pangea si concentra su alcuni vocaboli di altre culture e sul significato e l’uso di queste parole nella cultura di appartenenza. Brevi “lezioni di intraducibilità” diverranno la traccia per uno spettacolo che tenta di rappresentare le situazioni indicate dai vari vocaboli, lasciando inevitabilmente emergere l’impossibilità di dar corpo ad alcune di queste a causa delle limitazioni Covid, che da pure restrizioni potranno ribaltarsi in un pensiero sulle relazioni umane e l’incomunicabilità.