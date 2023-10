Teatro della Pergola, si inaugura la stagione 2023/2024

Il Teatro della Pergola inaugura la stagione 2023/2024 nel segno della poesia e dell’arte attoriale.

Dal 24 al 29 ottobre Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini sono i protagonisti di Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound, liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di Ezra Pound, scritto e diretto da Leonardo Petrillo. Uno spettacolo sull’indipendenza del pensiero, sulle ossessioni del poeta e dell’uomo Pound: per la giustizia, per la libertà, per l’usura, che corrode il mondo.

Il pubblico è accolto sul palcoscenico, dove è presente una gabbia. Quella in cui fu rinchiuso Ezra Pound, 60enne, nel campo di prigionia dell’esercito americano di Metàto, presso Pisa (Disciplinary Training Center of the Mediterranean Theater of Operations). Pound ci rimase per 25 giorni, nell’estate del 1945, giorno e notte. Con quella gabbia iniziarono 12 anni e 11 mesi di reclusione in un manicomio criminale per uno tra i poeti più influenti del XX secolo. Fu liberato nel 1958. Da allora il silenzio ha accompagnato i suoi ultimi anni di vita. Ora, dopo 65 anni, ritorna, questa volta sul palcoscenico, per chiedere che siano gli spettatori a giudicarlo.

Mariano Rigillo è l’attore ideale per interpretare Ezra Pound, con la sua gestualità, la ricerca del silenzio, la parola in idea. Anna Teresa Rossini evoca il pensiero e i Cantos del poeta/profeta, rendendo bello il difficile. A ragione della memoria.

24 – 29 ottobre | Teatro della Pergola

(martedì, mercoledì, venerdì, sabato; ore 21; giovedì, ore 19; domenica, ore 16)

Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini in

EZRA IN GABBIA O IL CASO EZRA POUND

liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di Ezra Pound

scritto e diretto da Leonardo Petrillo

scene Gianluca Amodio

costumi Lia Francesca Morandini

disegno luci Enrico Berardi

musiche Carlo Covelli

aiuto regia Mario Rinaldoni

produzione TSV, OTI – Officine del Teatro Italiano

nell’ambito del progetto VenEzra

promosso da Regione Veneto

Durata: 1h e 30’, atto unico.