​Taxi a Palazzo Vecchio: problemi e soluzioni al nodo di Santa Maria Novella

Sul tavolo, i 18 punti presentati dai tassisti sui temi della mobilità e le prospettive di miglioramento del servizio ai cittadini

Incontro operativo oggi a Palazzo Vecchio tra il sindaco Dario Nardella, gli assessori alla Mobilità Stefano Giorgetti e allo Sviluppo economico Cecilia Del Re e i rappresentanti delle cooperative Socota e Cotafi e sindacati taxi. Sul tavolo, i 18 punti presentati dai tassisti sui temi della mobilità e le prospettive di miglioramento del servizio ai cittadini. Nel corso dell’incontro, tra l’altro, è stato deciso di istituire un gruppo tecnico ristretto di lavoro con l’obiettivo di trovare soluzioni specifiche, in particolare nell’ottica di fluidificare la situazione in zona Stazione.

Già da sabato 6 ottobre, la messa a regime della nuova viabilità su Strozzi-Lavagnini consentirà di migliorare il transito in uscita. Su questo, sarà realizzato un monitoraggio di una settimana per poi verificare il risultato della nuova impostazione.

Apertura da parte dell’Amministrazione comunale su abbassamento rapido dei pilomat, curva a destra da via dell’Albero, varco all’altezza dell’ufficio informazioni di piazza Stazione con accesso diretto alla rampa e appoggio delle pattuglie della polizia municipale, preferenziale di piazza Vittorio Veneto, telecamera in piazza Santa Maria Novella al posto del pilomat.

Le cooperative e i sindacati dei taxi hanno preso atto con soddisfazione di questo risultato dell’incontro.