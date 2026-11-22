Gestire la mobilità urbana in una capitale mondiale del turismo richiede un delicato equilibrio politico ed economico: da un lato la necessità di offrire corse capillari e tempestive, dall'altro l'esigenza di tutelare il potere d'acquisto di cittadini e visitatori. Nel complesso scenario di Firenze, dove la pressione dei flussi turistici mette costantemente sotto stress il trasporto pubblico non di linea, il confronto tra governo locale e categorie economiche è il vero banco di prova delle politiche di vivibilità urbana.

Proprio su questo terreno si è consumato ieri il tavolo di confronto tra l'Amministrazione comunale — rappresentata da Jacopo Vicini, Assessore allo Sviluppo economico e al Turismo — e i rappresentanti delle cooperative e dei sindacati del servizio taxi. Un vertice strategico per tracciare la rotta di una mobilità cittadina più efficiente, flessibile e rigorosa sul fronte della legalità.

Tariffe bloccate: la priorità è il servizio, non il rincaro

Niente ritocchi all'insù per i listini. La linea della giunta è netta: la risposta alle criticità del trasporto non passa dall'aumento dei prezzi a carico degli utenti, ma da una riorganizzazione strutturale dell'offerta sul territorio. In un momento economico complesso, stabilità tariffaria e incremento della qualità operativa devono camminare di pari passo.

A chiarire l'orientamento di Palazzo Vecchio sono le parole dell'assessore Vicini: "Al tempo stesso abbiamo ribadito con chiarezza che l'adeguamento delle tariffe non è all'ordine del giorno. La priorità dell'Amministrazione è migliorare ulteriormente il servizio, garantendo una maggiore disponibilità di vetture durante tutto l'anno e soprattutto nei periodi di picco della domanda..."

Più vetture e flessibilità: l'impatto di seconde guide e licenze ter

Per rispondere ai picchi stagionali della domanda — straordinariamente intensi nel mese di settembre in concomitanza con grandi eventi e fiere internazionali — l'Amministrazione ha espresso un esplicito riconoscimento per l'importanza del ruolo della categoria per la città. La leva fondamentale per evitare il collasso nei momenti di sovraccarico è la flessibilità modulare, già collaudata con successo nel corso dell'ultimo biennio.

Strumenti come le seconde guide (che consentono a più conducenti di turnare sulla stessa vettura nell'arco delle 24 ore) e le licenze ter (titoli temporanei e stagionali) si dimostrano leve di politica della mobilità indispensabili. Permettono di estendere la capacità operativa della flotta senza saturare permanentemente il mercato, garantendo la copertura del servizio esattamente quando la città ne ha più bisogno.

Licenze ter e seconde guide : Strumenti già attivi per estendere ore di servizio e veicoli in strada.

Strumenti già attivi per estendere ore di servizio e veicoli in strada. Gestione dei picchi di domanda: Risposta flessibile per periodi critici ed eventi affollati (es. mese di settembre).

Alleanza contro l'abusivismo: tutelare chi rispetta le regole

Un servizio pubblico efficiente non può prescindere dalla tutela della legalità. Il tavolo tra Comune e sindacati ha formalizzato un patto d'azione contro l'abusivismo e il trasporto merci/persone irregolare, una piaga che mina la sicurezza dei passeggeri ed esercita una concorrenza sleale verso gli operatori autorizzati.

Combattere l'illegalità diffusa significa difendere tanto l'incolumità dei residenti e dei turisti quanto il valore economico del lavoro di chi opera rispettando le regole e le tariffe fissate dal Comune. Come sintetizzato dall'assessore Vicini a margine dell'incontro:

Il percorso tracciato a Firenze dimostra come la concertazione tra istituzioni e rappresentanze di categoria possa produrre soluzioni pragmatiche senza scaricare i costi della gestione sui consumatori finali. I prossimi tavoli già in agenda serviranno a monitorare i dati di flusso e ad affinare ulteriormente l'operatività sul territorio.