Tav, niente stipendio: per Cgil Cisl e Uil un danno per Firenze

Nuova mobilitazione per gli arretrati

Le Ferrovie dello Stato avrebbero pagato l'avanzamento dei lavori, ma i dipendenti impegnati sui cantieri restano in credito dello stipendio.

I lavoratori della Nodavia dei cantieri RFI nodo Av di Firenze "hanno subito un ulteriore danno per il mancato pagamento degli stipendi da parte di Nodavia, di fronte al pagamento di uno stato avanzamento lavori da parte di RFI".

"Durante l'ultimo incontro in Prefettura abbiamo chiesto con forza il pagamento diretto, da parte di RFI, dei crediti maturati dai lavoratori, come prevede il nostro ordinamento giuridico ed il CCNL. Nonostante le nostre perentorie richieste, e nonostante avessimo sottolineato a tutti il concreto rischio che, viste le difficoltà finanziarie di Nodavia, non fosse certo il conseguente pagamento dei lavoratori, RFI ha pagato in tempi rapidissimi Nodavia la quale da un lato ha incassato il SAL e dall'altro ci ha comunicato di aver presentato prenotazione per il concordato al tribunale di Reggio Emilia, bloccando così tutti i propri pagamenti. Quindi per i lavoratori di Nodavia siamo al secondo stipendio non ricevuto: a febbraio si aggiunge marzo. In questa drammatica situazione, per la quale nelle settimane scorse abbiamo chiesto l'aiuto di tutte le istituzioni locali, siamo oggi rimasti letteralmente senza parole, con la consapevolezza che ancora una volta il sacrosanto diritto dei lavoratori è stato posto in fondo alla scala degli interessi. I lavoratori sono gente seria, e come sempre con dignità riprenderemo la nostra lotta ancora più decisi, verificheremo tutte le possibilità per la tutela legale ed eventuali danni; noi ogni giorno cerchiamo di scrivere pagine positive, altri invece hanno scritto l'ennesima pagina grigia del nostro settore, di questa importante opera incompiuta, dell'incapacità delle istituzioni di garantire la piena tutela dei lavoratori, una pagina che a nostro avviso danneggia non solo i lavoratori ma anche tutta la città" concludono Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil per voce dei segretari generali fiorentini Marco Benati, Stefano Tesi, Giovanni Ciampi