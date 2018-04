Concentramento in via Cavour in occasione dell’incontro tra sindacati, azienda e Rfi

Tav Firenze: domani mercoledì 11 aprile è previsto un incontro in Prefettura tra Cgil-Cisl-Uil di categoria, Rfi e Nodavia (Condotte) alle 12:30.



Si discuterà della questione del mancato pagamento degli ultimi due stipendi ai circa 60 lavoratori Nodavia. Gli stessi lavoratori, che saranno in sciopero per 8 ore, faranno un presidio davanti alla Prefettura in via Cavour dalle 12 fino al termine dell’incontro.