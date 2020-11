TASTE 2021: Fortezza da Basso, 10-12 aprile

Il salone di Pitti Immagine dedicato alle eccellenze enogastronomiche slitta in avanti di un mese sul consueto calendario fieristico

Dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria nel 2020, nel 2021 “TASTE. In viaggio con le diversità del gusto” si svolgerà da sabato 10 a lunedì 12 aprile alla Fortezza da Basso di Firenze.

Per questa edizione, il salone di Pitti Immagine dedicato alle eccellenze enogastronomiche si sposta alla Fortezza e slitta in avanti di un mese sul consueto calendario fieristico.

Queste importanti novità sono state dettate dal fatto che la tutela della salute di tutti è una priorità per Pitti Immagine.

«Gli spazi espositivi e le aree comuni della Fortezza garantiranno il necessario distanziamento fisico e il rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, ad aprile saremo più lontani dai mesi invernali» ha precisato Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine.

“TASTE. In viaggio con le diversità del gusto” torna con il suo carico di sapori da degustare, trend e prodotti da scoprire, e kitchen lifestyle. Ad aprile l’evento fieristico di Pitti Immagine ospiterà oltre 400 aziende produttrici italiane che si racconteranno a un appassionato pubblico di buyer, operatori del settore, stampa specializzata e food lovers.

Showroom virtuali, video chat, networking, ricerche assistite, pianificazione degli incontri... Ecco alcune delle funzionalità avanzate della piattaforma Pitti Connect che d'ora in poi affiancheranno e integreranno le fiere fisiche di Pitti Immagine.



Anche gli espositori e i buyer di Taste 2021, avranno a disposizione i servizi di questo nuovo strumento dalle enormi potenzialità. Le aziende protagoniste della prossima edizione potranno così dare massima visibilità ai loro prodotti, raccontarne la storia, i dettagli, i valori anche sulla piattaforma digitale. Le pagine a loro dedicate saranno una sorta di vetrina virtuale ma anche un'interfaccia con il mondo dei buyer, degli operatori e della stampa specializzata.

I compratori potranno programmare e rendere più mirata la loro presenza attraverso azioni di scouting, di ricerca avanzata e di programmazione degli incontri.

Sempre in tema sicurezza, sarà esteso anche a Taste il pacchetto straordinario di misure e servizi, #SaferWithPitti, progettato da Pitti Immagine in vista dei prossimi saloni fisici.

Pitti Immagine considera da sempre la tutela della salute un valore essenziale e irrinunciabile. Per questo non solo ha applicato il protocollo ufficiale per il contenimento e la lotta alla diffusione del covid-19, ma ha messo in atto ulteriori accorgimenti per rendere sicura la partecipazione e la visita ai saloni che si svolgeranno a partire da gennaio 2021 in Fortezza da Basso. Un’attenzione che accompagnerà le persone dal loro arrivo a Firenze, all’accesso e alla permanenza in manifestazione fino al ritorno a casa.