Tassa di soggiorno: a Firenze i turisti pagheranno di più

Il Comune prepara il piano per l'aumento dell'imposta. Sorani (Confartigianato): "Favorevoli purché queste risorse siano indirizzate alla lotta al degrado e per contribuire a mantenere il decoro della città". 'No' secco alla tassa di scopo

(DIRE) Firenze, 24 ott. - Una delibera ancora non c'è, ma il dado è tratto: a Firenze i turisti pagheranno di più per la tassa di soggiorno. Nei giorni in cui il sindaco Dario Nardella nei tavoli nazionali è tornato a chiedere al governo uniformità della misura tra le città d'arte, ad esempio rispetto alla norma cucita su Roma (innalzando il contributo soprattutto a chi pernotta nei 5 stelle), il Comune prepara il piano per la rimodulazione verso l'alto dell'imposta nei limiti che la legge impone al capoluogo toscano. E' stato l'assessore al Bilancio Federico Gianassi ad illustrare il senso dell'operazione stamattina durante un incontro organizzato con le categorie economiche e gli albergatori. I dettagli della manovra, attesa tra qualche settimana, saranno svelati più avanti. Da quanto appreso dalla 'Dire' circolano, però, già alcune ipotesi di aumento: tutta la locazione turistica e ricettiva, coperta in larga parte da Airbnb, dovrebbe passare da 3 a 4 euro a notte; gli alberghi a 4 stelle, da 4,80 a 4,90 euro, mentre i tre stelle da 4 a 4,50.

Restano a 5 euro gli hotel a 5 stelle: la fascia ricca cioè su cui Nardella è intenzionato a dar battaglia per innalzare i limiti del prelievo. Le previsioni del 2019 su Firenze fissano a 43,5 milioni il gettito della tassa di soggiorno e con questa operazione, si stima, potrebbero entrare nella casse di Palazzo Vecchio 3, 4 milioni in più. Ed il Comune, sempre stando a quanto detto durante la riunione, è disponibile a condividere con le categorie alcuni investimenti su obiettivi mirati e sovvenzionati dal turismo. Come la lotta al degrado, chiesta dal presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Sorani: "Siamo favorevoli ad un aumento della tassa di soggiorno, purché queste risorse siano indirizzate alla lotta al degrado e per contribuire a mantenere il decoro della città". Sorani è contrario invece "a qualsiasi tassa di scopo, perché colpirebbe tutte le imprese e quindi indirettamente anche i cittadini. La tassa di soggiorno è lo strumento più efficace, se utilizzato nel modo giusto, per destinare risorse al reale miglioramento della città".

(Dig/ Dire)