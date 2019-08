Targa commemorativa per i 90 anni della Capannina

La cerimonia nello storico locale di Forte dei Marmi. A consegnare il riconoscimento sarà il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani. Il programma della serate di venerdì 9 agosto e sabato 10 agosto

In occasione del 90° anniversario de La Capannina di Franceschi, il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani consegnerà domani venerdì 9 agosto una targa commemorativa al Grande Ufficiale Gherardo Guidi, patron dello storico locale.

"I 90 anni della Capannina hanno visto susseguirsi emozioni, passioni e la felicita di intere generazioni. E' una Toscana bella -afferma il presidente del consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani- quella del locale di Gherardo Guidi, che voglio ringraziare per la dedizione e la professionalità con cui ha gestito la Capannina. E' davvero una bella occasione quella del prossimo venerdì 9 agosto dove, alle 18, il consiglio regionale consegnerà proprio al Grande ufficiale Guidi il riconoscimento che vuole testimoniare un ringraziamento non solo per il divertimento prodotto dalla Capannina, ma anche per tutto quello che rappresenta in termini di promozione territoriale per la nostra regione". Ha dichiarato il Presidente Eugenio Giani.



“E’ per me un grande onore ricevere questo prestigioso riconoscimento da parte della Regione Toscana in occasione del 90o compleanno della Capannina. E’ la testimonianza di quanto questo locale abbia contribuito a creare il mito della vacanza in Versilia assicurando negli anni un gioioso punto di riferimento per intere generazioni. Ringrazio quindi il Presidente Giani ed il Consiglio tutto per questa attenzione.” Ha dichiarato Gherardo Guidi, patron della Capannina.

Un agosto che non conosce tregua a La Capannina di Franceschi: dopo il grande successo di 'Sapore di Mare' con Jerry Calà e degli ultimi eventi, il programma di questa estate di fuoco prosegue con date memorabili. Venerdì 9 agosto, con la serata Ready for Forte, che sta già registrando numeri impressionanti, sarà la volta di Guè Pequeno, l'amatissimo ed iconico rapper di 'Milioniario' e 'Lamborghini' per cui è già previsto un inevitabile sold out. Tra gli artisti più innovativi e originali del panorama nazionale, giurato di The Voice of Italy e leader dei Club Dogo, sarà ospite della Capannina per un concerto che si preannuncia davvero memorabile, tra i più attesi dell'estate. Durante la imperdibile serata si scriverà inoltre un nuovo, entusiasmante capitolo dell'infinito connubio Amore - Capannina. Quanti amori nati nel locale di Forte dei Marmi, quante passioni e notti magiche trascorse qui con la ragazza amata. E con il lancio ufficiale sul mercato della nuova applicazione Icemash, sarà l'occasione per vederne nascere di nuovi. Un innovativo servizio online per entrare in contatto con le persone circostanti, un'applicazione per rompere il ghiaccio: la nuova frontiera dell'amore sbarca in Capannina come partner ufficiale della serata. Immancabile ed imprescindibile la presenza anche di Stefano Natali dj e Stefano Busà al piano bar, che saranno protagonisti anche la sera successiva, sabato 10 agosto, quando il consueto cast artistico della Capannina sarà al gran completo con dj Charlie Dee nella Sala Centrale ed il talentuoso Lorenzo Lippi nella amatissima e sempre affollatissima Suite esterna.