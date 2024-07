Tar e stop agli affitti brevi, la posizione di Cgil e Sunia

Firenze, 10-7-2024 - "A fronte dei rilievi di tipo procedurale posti dal Tar della Toscana in merito alla variante su gli stop agli affitti brevi, ci appaiono quanto meno singolari le dichiarazioni di esultanza di coloro che avevano avversato la norma, norma che non è stata dichiarata illegittima. Chiediamo adesso alla Sindaca Sara Funaro di dare celermente seguito alla sua dichiarazione di intervenire reinserendo la norma attraverso una variante al Piano operativo comunale prima della sua entrata in vigore, per ribadire uno stop agli affitti brevi.

Inoltre, da sempre abbiamo chiesto di intervenire nelle aree ad alta tensione abitativa e turistica anche oltre l'area Unesco del Comune di Firenze, anche sulla scorta delle esperienze sperimentate in altre città europee.

A questo fine chiediamo alla Regione di rafforzare la normativa sulla pianificazione urbanistica (legge Marson) consentendo ai Comuni maggiori strumenti di regolazione. Su questo punto abbiamo già presentato specifiche proposte rispetto a cui attendiamo riscontro dal Consiglio Regionale e dalla Giunta Regionale" Così in una nota Cgil Firenze, Cgil Toscana, Sunia Firenze, Sunia Toscana.

“Apprendiamo della sentenza del TAR sulle delicata questione affitti brevi che però non annulla la delibera approvata del Comune di Firenze. Come Pd cittadino siamo soddisfatti di quanto messo in atto dal Partito democratico a Palazzo Vecchio e del lavoro svolto su questo tema dalla giunta passata guidata da Dario Nardella. Oggi sosteniamo la posizione della sindaca Sara Funaro che, come ha oggi dichiarato e come più volte ribadito durante la compagna elettorale, intende proseguire la strada intrapresa nella precedente legislatura per limitare l’impatto degli affitti turistici brevi nel centro storico di Firenze.

Ciò che ci fa stupire sempre di più è che il governo ed il ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè non si siano ancora mossi di una virgola per realizzare una norma nazionale sugli affitti brevi e contrastare l’overtourism, temi che interessano le città di tutto il nostro Paese” dichiara il segretario del Pd cittadino Andrea Ceccarelli.