Tanti libri da leggere ad alta voce nei nidi e nelle scuole toscane

La Regione ha stanziato poco meno di 80mila euro per aumentare la dotazione libraria

Tanti libri in più per proseguire le attività di “Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza” . La Regione ha stanziato poco meno di 80mila euro per aumentare la dotazione libraria (a cura delle Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione) a favore delle biblioteche dei nidi e delle scuole che aderiscono all’azione “Leggere: Forte!” per l’anno 2020-2021.



Unico a livello nazionale, il progetto “Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza” ha permesso alla Regione Toscana di aprire una pagina tutta nuova sulla valorizzazione della lettura ad alta voce, con l’obiettivo di inserirla come pratica sistematica dal nido fino alla scuola di secondo grado, con lo scopo di favorire il successo nei percorsi scolastici e di vita delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi proprio grazie all’ascolto della lettura ad alta voce da parte loro.





“Anche grazie alla ricerca elaborata l’anno scorso dal gruppo di ricerca di Leggere:Forte! è stato dimostrato che la lettura ad alta voce, se praticata con costanza, riesce a colmare gli svantaggi e permette di esprimere le proprie potenzialità non solo a scuola ma anche nella vita – dice l’assessora a istruzione e formazione Alessandra Nardini - Considero dunque questo progetto e i suoi effetti una pratica di democrazia cognitiva rivolto a tutte le bambine e i bambini e a tutte le ragazze e ragazzi. Le risorse che la Regione ha destinato alla realizzazione di Leggere: Forte! con la delibera approvata nell'ultima Giunta serviranno per incrementare la dotazione libraria dei nidi e delle scuole impegnati nel progetto e resteranno poi nella disponibilità di queste strutture.



“Leggere: Forte!” è un intervento promosso dalla Regione Toscana e realizzato con il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) e il Cepell (Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali)



Leggere: forte! È un’azione a regia regionale del PEZ – Progetti Educativi Zonali – della Regione Toscana



