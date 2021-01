Tanti cantieri sulla strada di grande comunicazione FiPiLi

​I provvedimenti principali sono stati adottati dalla Città Metropolitana per una frana al km. 10 e per la barriera incidentata a Lastra a Signa. Chiusura allo svincolo il 12 gennaio (dalle 9 alle 15). In direzione Mare per due notti, l'11 e il 12 gennaio chiusura fra Montopoli e Pontedera. E asfaltatura al bivio da Pisa e Livorno per Firenze

Per lavori urgenti per la messa in sicurezza di una frana al km 10+000 della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto la deviazione su carreggiata in direzione Mare a due corsie, dalle ore 13.00 del 11/01/2021 alle ore 00.00 del 20/02/2021, con l'utilizzo di punti di scambio:

. scambio di carreggiata per il traffico veicolare in direzione Firenze al km 11+540 sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Mare;

. rientro di carreggiata per il traffico veicolare in direzione Firenze al km 9+650;

. chiusura della corsia di sorpasso in direzione mare dal km 9+500 al km 11+600 con il conseguente

spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione mare;

. chiusura della corsia di marcia in direzione Firenze dal km 11+800 al km 11+540 con il conseguente

spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze;

Per l'esecuzione di lavori di ripristino di una barriera di ritenuta laterale incidentata, disposta inoltre la chiusura della rampa in ingresso dello svincolo di Lastra a Signa in direzione Mare dalle 9 alle 15 del 12 gennaio 2021.

Sempre in Fi-Pi-Li per lavori di ripristino della pavimentazione è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montopoli e Pontedera in direzione Mare dalle ore 22.00 dell'11/01/2021 alle ore 06.00 del 12/01/2021 e dalle ore 22.00 del 12/01/2021 alle ore 06.00 del 13/01/2021.

Ancora per lavori di ripristino della pavimentazione, sono previste la chiusura del bivio per Firenze provenendo dal ramo di Pisa nei pressi della diramazione e la chiusura della corsia di marcia dal km 58+700 al km 57+300 in direzione Firenze nel ramo di Livorno, con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze, dalle ore 22.00 del 13/01/2021 alle ore 06.00 del 14/01/2021.