Tabelle millesimali: se un condomino abita in due appartamenti uniti

Gentile Dottore,

nel condominio in cui vivo hanno redatto nuove tabelle millesimali. Un condomino soggiorna in due appartamenti uniti, che al catasto risultano separati come subalterni aventi diverso numero. Rispetto alle tabelle precedenti, nelle nuove tabelle a lui vengono attribuite due unità abitative. Il condomino protesta dicendo di avere un solo citofono, un solo collegamento per il gas etc. Ha ragione lui o hanno fatto bene i tecnici incaricati della stesura? La ringrazio vivamente per l'attenzione che vorrà dare al mio quesito.

Paolo

Salve,

se sono due unità immobiliari catastalmente è corretto che nelle tabelle millesimali siano indicate due unità immobiliari. In sede di riunione per le votazioni lui varrà come una testa per la somma dei millesimi delle due unità.

Andrebbe approfondita la questione di un unico allaccio gas e citofonico che non è corretta. Saluti

Marco Suisola