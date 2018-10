Sversamento illegale di rifiuti: abbandono di scarti tessili industriali

Le aree maggiormente colpite dal fenomeno sono Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino

Continua incessante l’azione di contrasto dei Carabinieri di Signa al fenomeno dello sversamento illegale di rifiuti: anche questa notte a Calenzano i militari hanno difatti sorpreso tre soggetti, mentre si disfacevano di 7 sacchi contenenti oltre 600 kg di scarti tessili industriali. I tre, con il favore della notte, avevano parcheggiato il furgone vicino ad un cassonetto ubicato nei pressi del centro di Calenzano, ed avevano iniziato a scaricarne il contenuto prima di essere fermati dai Carabinieri.

Due dei malfattori si davano a precipitosa fuga nelle campagne circostanti mentre un terzo saliva rapidamente a bordo del furgone tentando di sottrarsi al controllo. Iniziava così un breve inseguimento nell’aria industriale di Calenzano durante il quale il fuggitivo non esitava a guidare “contro-mano” ed a luci spente per poi però essere raggiunto ed arrestato.



Da gennaio ad oggi, nell’ambito di un mirato piano predisposto dal Comando Provinciale di Firenze per contrastare lo specifico fenomeno, sono state denunciate complessivamente 19 persone, per lo più oggetti già noti per lo specifico reato, sequestrati 11 furgoni ed oltre 8.600 kg di scarti tessili. Le aree maggiormente colpite dal fenomeno sono Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino e, proprio in relazione alla portata del fenomeno, i Carabinieri della Compagnia di Signa incrementeranno ulteriormente i controlli