Il superbonus in un mini-condominio

Se non c'è l'amministratore, chi si intesta la pratica per il contributo?

Buongiorno,

faccio parte di un mini-condominio di 3 famiglie. Volendo tentare di ottenere il superbonus per fare l'isolamento termico ci hanno detto che dobbiamo costituire condominio con registrazione all'agenzia entrate e codice fiscale dello stesso. La domanda è: si può intestare la responsabilità sociale a tutti e tre i condomini, perché non volendo prendere un amministratore, non abbiamo difficoltà a trovare un referente, ma nessuno di noi si vuole assumere la responsabilità per tutti.

Ringrazio e saluto

S. F.

Salve,

nel vostro caso non è necessaria la nomina dell'amministratore, basta che un singolo condomino si faccia intestare il codice fiscale e svolga la funzione per il periodo dei lavori. Nel caso in cui nessuno lo voglia fare potete nominare un amministratore esterno per il periodo dell'intervento.