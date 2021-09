Super Tuscan Ecomarathon: il 2 ottobre 2021 nella Costa degli Etruschi

Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della Super Tuscan Ecomarathon, novità assoluta che animerà il mondo della corsa nel weekend di sabato 2 e domenica 3 ottobre, con una ricca proposta che prevede quattro percorsi che andranno dai 44 ai 10 chilometri, ed una camminata ludico-motoria adatta a corridori e camminatori di ogni età.

Il tutto in uno scenario unico e affascinante, il paesaggio della Costa degli Etruschi tra le colline toscane, con il mare sempre a portata di sguardo. Si tratta della prima edizione di un appuntamento che punta dritto al cuore dei runners, suscitando emozioni e impegnandoli su tracciati tutt’altro che banali, ma con la possibilità di scegliere quello più adatto al proprio grado di preparazione. L’organizzazione della kermesse è a cura di Studioventisette Events & Communication Services.

QUATTRO GARE E UNA PASSEGGIATA

Quattro i comuni della Costa degli Etruschi sul cui territorio si svilupperanno i percorsi: Castagneto Carducci con il borgo di Bolgheri, Sassetta, Campiglia Marittima e Suvereto. La stessa Campiglia Marittima sarà poi il punto d’arrivo di tutti i percorsi, oltre che il riferimento per partecipanti e accompagnatori, con l’allestimento del Super Tuscan Ecovillage.

Quattro prove competitive aspetteranno gli iscritti nella giornata di sabato 2 ottobre: la “Super Tuscan Ecomarathon” di 44 chilometri e la “More Than Half” di 28 chilometri, la “Run Tasting” di 18 chilometri e la “Last 10K” di 10 chilometri (quest’ultima si potrà correre anche come non competitiva). Al mattino di domenica 3 ottobre si svolgerà una passeggiata ludico-motoria di 5 chilometri, la “5K Wine&Walk”, che si snoderà attraverso i vigneti e le cantine della zona di Bolgheri: un impegno ridotto, studiato per coinvolgere non solo gli atleti ma anche i loro accompagnatori.

TRA I PARCHI DELLA VAL DI CORNIA

Tanta corsa, ma anche l’occasione per vivere un weekend diverso, immersi nell’incanto e nel richiamo culturale della Val di Cornia. Un territorio che guarda dall’alto il mare e l’isola d’Elba, ricco di bellezze naturali e sorprendenti testimonianze archeologiche; un mix di arte, enogastronomia, benessere e sport da praticare in luoghi ameni e naturalmente incontaminati.

Circondati da un paesaggio dalle mille sfaccettature, i runners e i loro accompagnatori potranno anche approfittare delle tante proposte dei Parchi e Musei della Val di Cornia, che offriranno loro condizioni particolari: in occasione della Super Tuscan Ecomarathon, infatti, sarà possibile scoprire i parchi archeologici e i musei del comprensorio con uno sconto del 20% sul prezzo d’ingresso, proponendo visite guidate, laboratori di archeologia sperimentale e ambientale, percorsi di trekking.

Sarà possibile visitare il Parco Archeominerario di San Silvestro, situato alle spalle di Campiglia Marittima (punto d’arrivo di tutte le prove competitive della Super Tuscan Ecomarathon, oltre che base del circuito “Run Tasting” di 18 chilometri) e del promontorio di Piombino ed esteso su quello che era il distretto minerario del Campigliese, in cui la ricerca e l’estrazione metallifera risale all’epoca etrusca ed è proseguita fino al 1976; o ancora, visitare il Parco Archeologico di Baratti e Populonia, in località Baratti, entrando nel mondo dei principi guerrieri etruschi che dettero gloria all’antica città di Populonia; o spingersi fino a Piombino per visitare il Museo Archeologico del Territorio di Populonia, situato di fronte al mare, nel palazzo principesco voluto da Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone Bonaparte, nel quale sono conservati oltre 2000 reperti.

Per chi ama l’artigianato d’epoca, ecco il Museo Artistico della Bambola, che a Suvereto conserva la straordinaria collezione di Maria Micaelli con oltre 50 bambole del periodo tra fine Ottocento e gli anni ’80 del Novecento, veri e propri capolavori artistici; sempre a Suvereto, ecco il Museo della Rocca Aldobrandesca, luogo simbolo del paese da cui partirà la prova sui 10 km, la “Last Ten”.

Ancora a Campiglia Marittima (dove sarà allestito l’Eco Village, cuore della manifestazione) ecco il Museo della Rocca, testimone di tre millenni di storia: dal primo insediamento del IX secolo avanti Cristo all’arrivo dei conti pisani della Gherardesca, fino ai giorni nostri.

Info su orari e modalità di apertura su www.parchivaldicornia.it, o al numero telefonico 0565 226445.

E POI, TUTTI ALLE TERME

Grazie alla presenza di numerosissimi giacimenti d’acqua termale, la Toscana è la regione d’Italia che vanta il maggior numero di stabilimenti termali. Grazie ad acque con una temperatura compresa tra i 25 e i 54 gradi, presentano molteplici proprietà benefiche per il corpo e spesso, grazie al contesto naturale in cui sono inseriti, danno sollievo anche all’anima. Il Comparto Termale toscano conta su una trentina di siti, dei quali oltre una ventina attivi.

Anche la Val di Cornia recita un ruolo da protagonista, grazie soprattutto alle strutture termali di Venturina Terme e di Sassetta (borgo da cui passa la prova di 44 km. e parte quella di 28 km.). Già gli Etruschi, e a seguire i Romani, scoprirono i benefici delle acque termali del territorio, e su un’antica carta romana si ritrova il toponimo Acquae Populoniae, che probabilmente indicava uno stabilimento nei pressi di Venturina.

Dunque, un’ulteriore occasione per trovare momenti di relax dopo la competizione.

I PERCORSI DELLA STEM 2021

SUPER TUSCAN ECOMARATHONPartenza da Bolgheri, arrivo a Campiglia Marittima.Gara competitiva.Distanza totale 44 chilometri.

Dislivello 1043 metri, altezza massima 530 metri slm.

MORE THAN HALF

Partenza da Sassetta.Gara competitiva.Distanza totale 28 km.Dislivello 625 metri.Altezza massima 480 metri slm.

RUN TASTINGPartenza da Campiglia Marittima.Gara competitiva.Distanza totale 18 km.Dislivello 428 metri.Altezza massima 310 metri slm.

LAST 10K

Partenza da Suvereto.Possibilità di correre sia la gara competitiva, sia non competitiva.Distanza totale 10 km.Dislivello 271 metri.Altezza massima 290 metri slm.

NB - Gli itinerari delle quattro prove in programma sabato 2 ottobre prevedono partenze e arrivi diversi e scaglionati, studiati appositamente per evitare assembramenti, nel rispetto delle misure anti-Covid19.