Suonatore di violino: ecco Gilardino. Musica per Siena

Domani la presentazione: il Siena targato Armenia allenato da un ex campione del mondo. Messaggio alla piazza:la nuova proprietà vuole vincere subito

SUCCEDE A SIENA — "Il suonatore di violino" è un film del 1994 diretto da Charles Van Damme. Dal film alla realtà il passo è breve: anche la Siena del calcio ha il suo musicista di pregio ed è pronta, ora come non mai, ad ascoltare solo buona musica.

Il tempo é dunque giunto. Nel pomeriggio di domani, martedì 8 settembre, spazio alla presentazione ufficiale dell'allenatore Alberto Gilardino e del direttore sportivo Andrea Grammatica scelti, dalla nuova società, per far risuonare immediatamente il Siena: oggi sul palcoscenico della D e domani nel "teatro" del calcio professionistico.

Si ha come la sensazione che la proprietà armena, guidata dal numero uno del neonato Acn Siena 1904, Roman Gevorkyan, non voglia nessuna nota stonata e, dunque, si sia affidata a due strumentisti musicali di sicuro affidamento: il mister ex campione del mondo, indimenticato bomber di razza dotato di una discreta esperienza anche in panchina. Ricorderete la sua tipica esultanza dopo un gol: braccio sinistro teso e mano destra ad imitate l'arco sulle corde di violino. Da li divenne famoso il coro "Gilardino suona il violino!" . Il direttore sportivo che, dettaglio da non sottovalutare é anche uno psicologo, ad integrare un complesso orchestrale che promette consensi.

Sullo sfondo una tifoseria che, proprio domani, avrà l'occasione di far sentire il proprio calore durante l'incontro successivo alla conferenza stampa. Come se il recente passato, fatto di delusione, amarezza e incredulità, possa essere, almeno per un momento, dimenticato. Come se il nuovo inizio possa essere portatore di rinnovato entusiasmo, nuova fiducia.

La musica, si sa, può essere terapeutica.

nella foto Alberto Gilardino, con la maglia della Fiorentina, esulta dopo un gol