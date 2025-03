I Subsonica martedì 18 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Dopo i clamori della prima tranche del tour che li ha visti esibirsi nelle principali città europee con sei date sold out, i Subsonica approdano martedì 18 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, nell’ambito del “Subsonica Club Tour 2025” prodotto da Live Nation.

I biglietti (posto unico 40,25 euro) sono disponibili online su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).Sarà l’occasione per vivere tutta la potenza e il calore della band torinese che, dopo quasi 30 anni di storia, continua a trasmettere la propria ineguagliabile energia dal vivo.Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio stanno attualmente scrivendo il nuovo disco, che farà seguito a “Realtà Aumentata”, uscito nel 2024.

Decimo in studio, “Realtà Aumentata” è composto da undici canzoni che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Questi brani zoomano tra pixel di quotidianità e visioni cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente. Qui la cartella stampa completa (docs.google.com/document/d/1wp1Mibf5hSD1CpjBl6LqIhOO7gJkQ1gVElgcnFWa-pI/edit?usp=sharing)."Il club è il luogo dove tutto quello che ci riguarda è nato - raccontano i Subsonica - in quegli anni, oltretutto, negli stessi club, potevi ballarci la jungle, i ritmi uk spezzati, la cassa dritta, ma anche assistere ad un concerto.

Era tutto molto mescolato. Noi in pratica vivevamo giornate da dodici ore nello studio in Piazza Vittorio, poi uscivamo insieme e insieme passavamo la notte a ballare o ascoltare live, fino a fare l’alba sul fiume per poi tornare in studio con un riff o un beat ancora appiccicato alle orecchie. E ricominciare da capo. È nato tutto lì, nei club. Dove tra l’altro ognuno di noi ha fatto anche esperienza da d.j. Ed è sempre bello, se non doveroso, tornarci. Oltretutto in giro per l’Europa, dove c’è anche l’Italia”.Dopo l’estate 2024 trascorsa sui palchi dei più importanti festival italiani, i Subsonica si sono esibiti in un susseguirsi di date tutte sold out, dal debutto a Londra (UK), passando per Amsterdam (NL), Bruxelles (BE), Madrid (ES), fino alla conclusione a Barcellona (ES).Radio Capital è la radio ufficiale del tour.