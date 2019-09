Studenti e lavoro: torna il Career Day alla Fortezza da Basso

Giovedì 3 e venerdì 4 ottobre laureandi e laureati dell’Università di Firenze a colloquio con le aziende

Laureandi e laureati dell’Università di Firenze a colloquio con le aziende per un tirocinio o un inserimento professionale. Giovedì 3 e venerdì 4 ottobre si svolge alla Fortezza da Basso (Viale Filippo Strozzi, 1 - ore 9.30/17.30) la nona edizione del Career Day, organizzata dall’Ateneo fiorentino per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che hanno concluso o stanno per concludere la propria carriera universitaria (in allegato una foto della scorsa edizione dell'iniziativa).

Per iscriversi all’evento c’è tempo fino al 2 ottobre (anche quest’anno è richiesta la compilazione di un curriculum vitae sulla piattaforma di Almalaurea).

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a placement@unifi.it