Firenze, 28 gennaio - "Forza Italia chiede ufficialmente di esporre uno striscione a sostegno della democrazia e contro il regime in Iran, sulla facciata di 'Palazzo del Pegaso', sede della Presidenza del Consiglio regionale della Toscana. Esiste uno striscione del 2022 esposto in un cortile di Palazzo del Pegaso, in cui si denuncia la mancanza di libertà per le donne, ma è visibile solo per chi lavora qui; mentre noi chiediamo che il manifesto venga esposto pubblicamente sulla facciata del palazzo, in via Cavour, come già ha fatto la Giunta regionale nella sua sede di Piazza Duomo". Lo chiedono i consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Stella e Jacopo Ferri, insieme all'on. Deborah Bergamini, vice segretario nazionale del partito.

"Non possiamo tollerare una dittatura che calpesta vite umane - denunciano gli esponenti di Forza Italia - e vogliamo ringraziare il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, di proporre, giovedì al Consiglio Europeo degli Affari Esteri, l'inserimento dei pasdaran iraniani nella lista delle organizzazioni terroristiche. Siamo certi che queste iniziative, tanto a livello europeo ma anche a livello locale, assumano un grande rilievo, e auspichiamo che tutte le forze democratiche si schierino a favore".