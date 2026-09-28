Street food, a Firenze +48% di imprese in dieci anni

Da fenomeno di nicchia presente quasi esclusivamente nella città di Firenze a presenza consolidata in oltre la metà dei Comuni della Città Metropolitana.

È la traiettoria seguita dallo street food negli ultimi dieci anni. A marzo 2026 le attività attive nel settore erano 71, presenti in 22 dei 41 comuni della Metrocittà, con una crescita del 48% rispetto al 2016.

La Città Metropolitana di Firenze è la prima provincia toscana per numerosità di imprese del settore e l’undicesima a livello nazionale. In testa alla classifica c’è Milano, con 244 imprese attive.

«Numeri ancora limitati rispetto al panorama complessivo della ristorazione fiorentina, ma che fotografano un cambiamento culturale nei comportamenti dei consumatori, non spiegabile soltanto con la vocazione turistica dell’area fiorentina. Lo conferma anche il fatto che la crescita locale resti inferiore alla media nazionale del +88,7% rilevata da Unioncamere per le imprese registrate – commenta Filippo Pasqui, presidente di CNA Ristorazione –. La vera novità è l’affermarsi di un nuovo modello imprenditoriale, capace di intercettare una domanda sempre più orientata alla flessibilità, all’informalità e alla rapidità, senza rinunciare alla ricerca di autenticità, tradizione e identità territoriale».