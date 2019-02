Strategia e Grande Guerra: l’analisi in un libro

la copertina del libro dell'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte

"La lezione strategica della Grande Guerra",dell’ammiraglio Sanfelice di Monteforte,è stato presentato ieri presso il Circolo Unificato dell’Esercito

​SUCCEDE A FIRENZE — “La lezione strategica della Grande Guerra” questo il titolo del libro che, scritto dall’ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, è stato presentato ieri presso il Circolo Unificato di Presidio dell’Esercito Italiano. Con l’organizzazione a cura dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia - sezione di Firenze, l’evento ha permesso di spiegare le strategie e le storie dei leader militari che si trovarono ad affrontare una lunga ed estenuante guerra di posizione che causò centinaia di migliaia di vittime.

A far da moderatore all’appuntamento culturale il Generale Calogero Cirneco, già responsabile dell' Unuci Firenze nonché esperto di vicende militari, che, dopo aver dato il saluto di benvenuto al nuovo presidente, il Generale Rossi, ha presentato il tavolo dei conferenzieri ed avviato la discussione. Il Generale di Divisione Lamanna, Comandante della Divisione Friuli, ha aperto il dibattito soffermandosi sulla significatività della pubblicazione tanto da indicarla quale possibile strumento di studio per le nuove generazioni. Il Colonnello Zarcone, già Capo Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, ha effettuato una precisa disamina dei contenuti del libro definendolo “accurato e preciso”. Conclusioni affidate all’autore che, ringraziando tutti gli intervenuti, ha fatto ben intendere l’origine dell’opera nonché i presupposti che ne hanno accompagnato tutta la sua predisposizione.

Saluti finali a cura del Generale Cirneco che ha ringraziato i protagonisti “del tavolo” e gli ospiti presenti tra i quali, in prima fila, era seduto il Vice Comandante dell’Istituto Geografico Militare, Generale di Brigata Poccia.

La serata del circolo dell'Esercito, attualmente guidato dal tenente Colonnello Pasqualoni, è da inquadrare in una serie di appuntamenti organizzati per promuovere lo scambio culturale e l'approfondimento di vicende legate al settore della Difesa. In tal senso, la serata di ieri è risultata utile a far conoscere un libro sicuramente da non perdere anche per capire di più di un evento che, sconvolgendo la storia e mutandone l’andamento, ha cambiato il nostro passato e, forse, parte del nostro presente.

“La lezione strategica della Grande Guerra” di Ferdinando Sanfelice di Monteforte è un libro pubblicato da Mursia