Stragi ed eccidi nazisti nel Chianti

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 24 luglio 2022. Tra le colline e i monti del Chianti un territorio vasto, bagnato dal sangue di tanti civili. Il Comune di San Casciano ricorda il sacrificio di coloro che persero la vita, vittime di stragi causate dalle truppe nazifasciste, per la conquista della libertà, avvenuta nell'estate del '44. Da Fabbrica a San Casciano in Val di Pesa: continua il lungo viaggio nella memoria che ripercorre i luoghi degli eccidi tedeschi nelle terre del Chianti, dove furono trucidate decine di civili, tra giovani contadini, anziani e intere famiglie. E’ l'occasione per la giunta Ciappi di tornare a ricordare, di ribadire il significato e l’essenza della memoria, necessaria a vivere il domani con consapevolezza e coscienza civica.

In occasione del settantottesimo anniversario della Liberazione di San Casciano in Val di Pesa dall’occupazione nazifascista il cammino della memoria fa tappa nella località Fabbrica per commemorare le vittime, oggi domenica 24 luglio alle ore 18 con la celebrazione della Santa Messa in Suffragio dei martiri di Fabbrica. A Mercatale Val di Pesa le iniziative, organizzate dall’Anpi sezione 25 luglio con il patrocinio del Comune, proseguono stasera alle ore 19.30 in piazza Vittorio Veneto con la presentazione a cura del consigliere regionale Massimiliano Pescini del volume di Leonardo Giani “Il primo passo” e la performance di e con Samuel Osman alle ore 21.30 “Ecco chi sono”, produzione Arca Azzurra Eventi, e la partecipazione del sindaco Roberto Ciappi.

Il programma delle manifestazioni proseguirà mercoledì 27 luglio alle ore 21,30 nell'arena entro le mura dove l’anniversario della Liberazione di San Casciano in Val di Pesa, avvenuta appunto il 27 luglio 1944, sarà celebrato con lo spettacolo “Storie di donne, di resistenza e di libertà”, letture e musica con il Trio Alicanti e il Teatro dei Passi. La serata, introdotta dal sindaco Roberto Ciappi, propone un reading teatrale a cura dell'attrice regista Tiziana Giuliani che si è avvalsa della collaborazione della storica Sara Gremoli per la selezione dei testi. Lo spettacolo vede la partecipazione di Tiziana Giuliani, Anastasia Castagno, Chiara Peluso, Martina Ricci, le consigliere e le assessore del Comune di San Casciano in Val di Pesa. La musica e i canti popolari sono a cura del Trio Alicanti. Ingresso libero.