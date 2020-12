Strage di Viareggio: processo in appello da rifare

La Cassazione si esprime e chiede il rinvio ad altra sezione della corte d'appello penale di Firenze

La notizia di un nuovo processo d'appello, per le accuse di disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo indigna i familiari delle vittime, perché si allungano i tempi e che tutto potrebbe cadere in prescrizione. Un'evenienza da scongiurare per il rispetto delle 32 persone, che nella notte del 29 giugno 2009 persero la vita, a causa del treno merci carico di gpl che deragliò esplodendo alla Stazione di Viareggio.

"I processi non vanno allungati serve certezza della pena" scrive il coordinatore provinciale dell'Italia dei Valori di Lucca Domenico Capezzoli.

Proprio alla vigilia della pronuncia della Corte di Cassazione su uno degli incidenti più gravi che hanno coinvolto il trasporto su ferro in Italia, il programma di Raitre condotto da Domenico Iannacone ha raccontato la storia dell’uomo che si definisce “un miracolo vivente”. Con una forza senza eguali e dopo 60 interventi chirurgici, Marco è ancora oggi il volto e il simbolo di chi si batte per ottenere verità e giustizia per tutte le vittime di quel disastro, e dei tanti altri accaduti in Italia. Iannacone è entrato anche nell'esistenza di Daniela Rombi, la madre coraggio che perse la sua giovanissima figlia, morta dopo 42 giorni di agonia.