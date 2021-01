Strage di Viareggio, prescrizione per gli omicidi colposi

La sentenza della Corte di Cassazione. A Firenze Appello bis per il solo reato di disastro ferroviario colposo. La rabbia dei parenti delle 32 vittime. Le reazioni di Mallegni (FI) e Fantazzo (FdI)

La Corte di Cassazione ha dichiarato prescritti gli omicidi colposi per la Strage di Viareggio del 29 giugno 2009, in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante della violazione delle norme di riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Quindi alla Corte di Appello di Firenze ci sarà un Appello bis, per vari imputati tra cui l'ex ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. I giudici dovranno valutare di nuovo le responsabilità solamente per il reato di disastro ferroviario colposo.

“Pochi minuti fa è uscita la sentenza della cassazione che ha segnato la fine, almeno per il momento, dei fatti del 29 giugno 2009, i quali hanno rubato alla vita 32 persone che, ignare di cosa gli stava accadendo, non hanno avuto la possibilità neppure di reagire”. Commenta così il Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni la sentenza della Corte di Cassazione.

“Le sentenza si rispettano, come sempre ho fatto in tutta la mia vita, ma è evidente che in questo momento non sono certamente entusiasta di come è andata a finire. Come accade sempre in questi casi è necessario leggere le motivazioni dei giudici in ultima analisi, tuttavia immagino la disperazione delle famiglie che si sono viste strappare i propri cari e che oggi, giorno in cui speravano di poter mettere la parola fine con un nome e cognome responsabile di ciò che è accaduto, si devono rassegnare ad un non giudizio” si legge nella nota.

La lettura della sentenza ha visto infatti la disperazione dei familiari delle vittime che, increduli, non sono riusciti a trattenere la rabbia e il dolore per quella strage ferroviaria senza precedenti che, ancora oggi, non trova una risoluzione.

“L’Italia deve riflettere a lungo sulla propria impostazione della giustizia perché non è assolutamente pensabile che nel nostro paese stragi come quella di Viareggio, e molte altre che non hanno avuto una risposta, continuino ad essere abbandonate nell’oblio e che nessuno evidenzi una reale responsabilità di ciò che è accaduto”, conclude il Senatore Massimo Mallegni.

“Una sentenza che manca di rispetto alle vittime e ai loro familiari. Una sentenza disastrosa come ha commentato Marco Piagentini, sopravvissuto alla strage. Come troppo spesso accade, il rispetto formale della legge non si è accompagnato a un sentimento generale di giustizia. Non è possibile che dopo 11 anni la giustizia italiana debba ancora emettere una sentenza definitiva su una strage di tale dimensioni. Come Paese, lo dobbiamo a quelle 32 persone che il disastro del 29 giugno 2009 si è portato via” dichiara Vittorio Fantozzi, vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

“La prescrizione dell’omicidio colposo, causata dal venir meno dell’aggravante dell’incidente sul lavoro, sarà faticosa da accettare per chi in quel disgraziato giorno ha perso tutto, in alcuni casi anche i propri bambini, e non certo per cause naturali. Oggi è come se avessero perso padri, mogli, figli, amici per la seconda volta”, aggiunge Fantozzi.