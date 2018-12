Strage a Firenze: Samb Modou e Diop Mor, uccisi per mano fascista

Il killer ha inchiodato l'auto davanti ad una edicola ed ha fatto fuoco tra la gente

Così Nove da Firenze scriveva giovedì 13 dicembre 2011 "E' avvenuta verso le 12,30 tra le bancarelle del mercatino. Il killer, di carnagione bianca, ha inchiodato l'auto che guidava davanti ad una edicola ed ha fatto fuoco tra la gente. Ferito anche un terzo ragazzo".



Firenze ricorda questa data come il giorno della strage fascista in cui nel 2011 persero la vita in Piazza Dalmazia Samb Modou e Diop Mor. Il sindaco Dario Nardella ha riunito la cittadinanza attorno al luogo simbolo di quella tragica mattina.

L'omicida, dopo gli spari in strada, si rifugiò nel parcheggio interrato del Mercato Centrale, nel quartiere centrale di San Lorenzo e qui si tolse la vita dopo aver ucciso i due uomini ed averne ferito gravemente un terzo, rimasto invalido.

Sono in programma due iniziative:

– 16:30, flash mob e coro multietnico CONFUSION in piazza Dalmazia per ricordare Samb Modou e Diop Mor, uccisi dall’estremista di destra Gianluca Casseri il 13 dicembre 2011

– 17:30, presso SMS di Rifredi, via Vittorio Emanuele II 303, proiezione del documentario “PRIGIONERI SULL’ISOLA” di Valerio Cataldi. Ingresso libero.

A seguire interverranno rappresentanti della comunità senegalese e di ospiti di centri Sprar e Cas