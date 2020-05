Stop autocertificazioni da lunedì 18 maggio per chi resta in regione

ULTIM'ORA. Lo ha annunciato il premier Conte nella conferenza stampa in corso adesso. Il 15 giugno riapriranno teatri e cinema

Nella conferenza stampa in corso in questo momento, il premier Giuseppe Conte ha annunciato una novità molto importante ed attesa: da lunedì 18 maggio scompare l'obbligo delle autocertificazioni per chi resta nella propria regione. La distanza da rispettare è un metro, resta l'obbligo di indossare la mascherina nelle circostanze già note.

Tra gli altri provvedimenti annunciati, il 15 giugno potranno riaprire teatri e cinema.