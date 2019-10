​Stazione S. Maria Novella, quella storica pensilina senza pace

foto A. Patruno

Dopo l'urto di un camion di stamani, nel primo pomeriggio gli operai erano sempre al lavoro per verificare i danni e mettere in sicurezza la struttura

FOTOGRAFIE. Non è un bel periodo per la storica pensilina della Stazione di S. Maria Novella: dopo il crollo di una parte del controsoffitto nell'estate, la manovra sbagliata del camionista di stamani.Prima ha urtato la struttura montata in corrispondenza della pensilina della stazione, poi nel tentativo di liberarsi ha spostato l’impalcatura causando il distacco di alcune porzioni.

Nel primo pomeriggio, gli operai sono ancora al lavoro per verificare i danni e mettere in sicurezza la struttura. La pensilina ha circa 80 anni.

Contemporaneamente, due addetti stanno regolando il traffico perché la circolazione è sempre a una sola corsia.

