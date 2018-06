Statua decapitata a Firenze: il sindaco chiede inasprimento delle sanzioni

Equiparare i danni al patrimonio ai reati ambientali

La scoperta in Oltrarno nel rione San Niccolò.

"Stanotte qualcuno ha vandalizzato una scultura di Bartolini in piazza Demidoff, vicino a San Niccolò. Sono già state avviate le indagini, con l’aiuto delle telecamere del Comune e della Polizia Municipale" avvisa il sindaco sui Social. "Faremo il massimo - dice Dario Nardella - per trovare questi vandali e per fargli pagare i danni. Quando si danneggia un bene culturale si fa una ferita alla città, per questo i reati contro il patrimonio culturale meritano di essere puniti con la stessa severità dei reati ambientali".