Stanotte la 13 km by night del Firenze Urban Trail

Domani in programma solo il tracciato di 42 km

Firenze, 2 marzo 2018 - Con la partenza della 13km notturna è ufficialmente iniziata la quinta edizione del Firenze Urban Trail Ecotrail. I 600 runners della gara notturna, hanno percorso dal Piazzale Michelangelo le vie del centro, illuminandole con le loro lampade frontali, per attraversare il Giardino di Boboli, proseguire verso San Miniato tra i vicoli e le strade fiorentine meno conosciute ma ricche di fascino. Su parte del percorso della 13 km by night si è svolta anche la terza edizione del Firenze Urban Walking, un tracciato di 10 km dedicato ai camminatori. I tracciati Urban Trail e Ecotrail hanno un bassissimo impatto sul traffico cittadino, tanto che non sono previste chiusure della mobilità cittadina.

Classifica ufficiale del Firenze Urban Trail 13 km by night:

Maschile:

1. Alberto Tacconi di Luivan con 56 minuti e 46 secondi

2. Rigers Kadija dell’Italian Sport Lab con 57 minuti e 42 secondi

3. Fabio Polloni con 57 minuti e 52 secondi

Femminile:

1. Elisa Foschini di Zero Positivo con 1 ora 5 minuti e 49 secondi

2. Francesca Biagini dell’U.S. Nave A.S. con 1 ora 6 minuti e 1 secondo

3. Francesca Rossi del Club Sportivo con 1 ora 10 minuti e 15 secondi

A causa del maltempo il tracciato di 80 km è stato tagliato e tutti i podisti sono stati dirottati sulla gara di 42 km. Appuntamento domattina con partenza alle 8,30 dal Piazzale Michelangelo.

Come nelle passate edizioni, i main sponsor dell’evento sono Salomon e Suunto, due marchi leader nel mondo del trail running.