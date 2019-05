Stamani George Vatchnadze al Bösendorfer Lounge

Al Relais Santa Croce concerto a ingresso libero. Domenica prossima Alexander Lonquich e Cristina Barbuti

George Vatchnadze stamani ha accarezzare i tasti del pianoforte gran coda Bösendorfer Vienna 280, il prezioso strumento ospitato in uno splendido salone del Relais Santa Croce di Firenze in via Ghibellina 87. Il maestro georgiano ha presentato il suo CD con le Sonate di Prokofiev, una delle quali eseguita dal vivo insieme a sonate di Scarlatti, Chopin e Ravel. Ad intervistarlo la conduttrice radiotelevisiva Valentina Losurdo, insieme al direttore artistico della rassegna, il maestro Roberto Prosseda.

L’appuntamento faceva parte degli aperitivi musicali della domenica che hanno come protagonisti artisti internazionali: i “Bösendorfer Lounge” propongono due ore di grande emozione nella Sala della Musica dello storico palazzo fiorentino che ospita un hotel cinque stelle. Prossimo appuntamento domenica 19 maggio alle 21:00 con Alexander Lonquich e Cristina Barbuti e presenteranno il progetto Daedalus.

Ingresso al concerto gratuito, gradita la prenotazione. Dopo il concerto è possibile gustare un aperitivo al costo di 10 € e/o prenotare al Ristorante Guelfi e Ghibellini il light lunch curato dallo Chef Niccolò De Riu, al costo di 35€ a persona (3 portate, acqua ed un calice di vino).