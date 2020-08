SS715 “Siena-Bettolle”, proseguono i lavori

Da sabato 29 agosto, per consentire l’avanzamento degli interventi, sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Siena

Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla SS715 “Siena-Bettolle” avviati da Anas (Gruppo FS Italiane). Oggi è stato ultimato un tratto in prossimità dello svincolo di Sinalunga.

A partire da domani, sabato 29 agosto, per consentire l’avanzamento degli interventi, sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Siena. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Il completamento di questa fase è previsto entro il 26 settembre. I lavori riguardano il totale rifacimento della pavimentazione fino agli strati di fondazione, con realizzazione di asfalto drenante.