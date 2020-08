Sr 71: dal 18 agosto al via i lavori per la messa in sicurezza del fronte emiliano

FIPILI: chiusura allo svincolo di Montelupo dalle 8 alle 13 dell'11 agosto

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di adeguamento e messa in sicurezza è prevista la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Montelupo in direzione Mare dalle ore 08.00 del 11/08/2020 alle ore 13.00 del 11/08/2020.

I lavori per mettere definitivamente in sicurezza il lato emiliano della Sr 71 - dopo il passo dei Mandrioli - e poter riaprire la strada al traffico veicolare inizieranno il prossimo 18 agosto. Lo ha comunicato la Provincia di Forlì alla Regione Toscana. La comunicazione rispetta gli impegni presi dalla Provincia di Forlì a seguito ai contatti avuti con l'assessorato regionale toscano alle infrastrutture, che ha raccolto le preoccupazioni e le istanze delle associazioni di rappresentanza degli autotrasportatori, costretti ad ampi giri alternativi dalla prolungata chiusura della strada. La Provincia di Forlì ha comunicato all'assessorato che anche durante i lavori verranno garantite alcune fasce orarie di apertura al traffico, in particolare ci saranno una finestra mattutina ed una serale.