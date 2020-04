Sport dilettanti, come ripartire? Seminario on line gratuito

Giovedì 16 aprile alle 17 Webinar gratuito organizzato dallo Studio Zucconi e dalla start-up Sporteams

Firenze 15 aprile 2020 – Quale futuro per lo sport di base dopo il Coronavirus? Giovedì 16 aprile alle ore 17:00 si terrà un webinar dal titolo “Associazioni e società sportive dilettantistiche ai tempi del Coronavirus: come resistere nel momento dell’emergenza e come ripartire quando sarà finita”.

Il Dr. Fabio Zucconi e Sporteams, mettendo insieme le proprie competenze nell’ambito della consulenza professionale e della digitalizzazione dell’attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche, affronteranno in un seminario on-line i temi che oggi il mondo sportivo dilettantistico deve conoscere per poter superare questo momento di emergenza e programmare il futuro.

Il seminario, gratuito, a cui si potrà accedere in maniera semplice tramite piattaforme on-line dopo avere richiesto di partecipare tramite una semplice mail, tratterà i seguenti argomenti:

1) Gli adempimenti amministrativi durante il periodo emergenziale;

2) La gestione dei contratti e dei rapporti con atleti, allenatori, sponsor, enti pubblici nel periodo emergenziale;

3) La gestione finanziaria nel periodo emergenziale e il reperimento di risorse per la ripartenza;

4) La programmazione dell’attività futura nel momento in cui si potrà ricominciare l’attività sportiva

Per manifestare il proprio interesse a partecipare e richiedere l’invito potete inviare una mail a uno dei seguenti indirizzi: www.studiofabiozucconi.it

Sporteams è una Startup innovativa con sede a Firenze che svolge attività per la digitalizzazione del mondo sportivo dilettantistico, fornitore del Comitato Regionale Toscana della FIGC-LND per la app “Programmazione Gare”. www.sporteams.it