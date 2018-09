Spari a Firenze, l'uomo aveva il porto d'armi ad uso sportivo: interviene il Prefetto

Il prefetto Laura Lega ha firmato il provvedimento che vieta la detenzione di armi

La notte del 16 settembre scorso in viale Don Minzoni a Firenze, sono state segnalate esplosioni di arma da fuoco all’interno di una abitazione. Un uomo è stato trovato in evidente stato confusionale.

Bloccato dai militari, l’autore dei colpi è stato trasportato dal personale del 118 al reparto di psichiatria dell’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, dove è attualmente ricoverato.



Oggi il Prefetto Laura Lega ha firmato il provvedimento che recita “è fatto divieto di detenere a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi genere, con l’obbligo di consegnare immediatamente tutto il materiale che eventualmente detiene”.

Il comportamento messo in atto e lo stato psicofisico segnalati nella relativa informativa di Polizia, hanno indotto a ritenere che l'uomo sia “carente dei requisiti di assoluta affidabilità e di idoneità psicofisica previsti in materia di armi”, condizione indispensabile per il mantenimento del porto di armi per uso sportivo, di cui l’interessato era titolare.