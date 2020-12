Spaccio alla Fortezza da Basso: un altro arresto dalla Polizia di Stato grazie a Youpol

Salvato con la manovra di Heimlich e poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

È stata l’App Youpol a permettere ancora una volta di intervenire per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, questa volta nei pressi della fermata della Tramvia “Strozzi-Fallaci”. La segnalazione sull’applicazione è arrivata alla Centrale Operativa della Questura intorno alle ore 14.00 di ieri e, in pochi istanti, le Volanti sono arrivate ai giardini intorno alla Fortezza Da Basso dove hanno visto uno scambio tra due uomini: un oggetto in cambio di una banconota. I poliziotti hanno subito fermato un 30enne di origine marocchina che poco prima era stato notato cedere l’oggetto e ricevere la banconota; alla vista degli agenti quest’ultimo ha tentato inutilmente di disfarsi di qualcosa, gettandola nel verde del giardino. Addosso all’uomo sono stati rinvenuti circa 11 grammi di hashish, oltre a banconote di piccolo taglio, mentre altri 20 grammi dello stesso stupefacente sono stati trovati a terra. Grazie al fiuto di Eviva, una delle unità cinofila antidroga della Questura di Firenze sono stati poi recuperati, sparsi sul terreno, altri involucri contenenti 48 grammi di hashish. L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origine nigeriana di 37 anni dopo avergli salvato la vita. Intorno alle ore 10.30 gli agenti del Commissariato San Giovanni, impegnati in un servizio di contrasto agli stupefacenti, hanno sorpreso in via Fra’ Bartolomeo il 37enne mentre cedeva un involucro bianco ad un altro uomo in scooter. Quest’ultimo si è allontanato con il mezzo, mentre l’altro ha continuato a camminare verso Piazza della Libertà dove è stato raggiunto e fermato dai poliziotti in borghese. Una volta bloccato l’uomo, dopo aver tentato di divincolarsi dalla presa degli agenti, ha perso la mascherina, lasciando così intravedere nella bocca alcuni involucri di colore bianco; subito dopo ha iniziato a manifestare problemi di respirazione. Sospettando che avesse pericolosamente tentato di ingerire droga e che gli fosse andata di traverso, i poliziotti gli hanno subito praticato la manovra di Heimlich, facendogli espellere dalla bocca 6 involucri in cellophane. I poliziotti hanno scoperto che quanto recuperato conteneva oltre 3 grammi di eroina: l’uomo è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.