Spacciava hashish alla fermata dell'autobus

Firenze: tunisino di 37 anni arrestato dalla Polizia in via D'Annunzio

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato in via Gabriele D’Annunzio un cittadino tunisino di 37 anni sorpreso a spacciare poco meno di un grammo e mezzo di hashish in cambio di 25 euro.

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato San Giovanni, impegnati in uno specifico servizio di contrasto al fenomeno nella zona, hanno assistito alla scena e sono subito intervenuti.

Secondo quanto ricostruito il pusher aveva dato appuntamento al suo cliente proprio alla fermata dell’autobus della via dove è avvenuta la cessione dello stupefacente.

Il cane antidroga della Polizia Municipale ieri pomeriggio nell’ultimo giorno di “lavoro” (da oggi è in maternità e a breve avrà i cuccioli) ha rinvenuto alle Cascine oltre 30 sostanze stupefacenti. Piper era impegnata in un controllo di routine insieme a un agente della squadra Antidroga quando ha fiutato la presenza di sostanze lungo l’argine rialzato del Fosso Macinante, lungo il muro di recinzione della sezione. Tennis del Circolo Sportivo Fiorentino. All’altezza di un albero Piper ha infatti prima scovato un involucro di pellicola trasparente interrato e contenente 20 frammenti hashish per complessivi 24,38 grammi. E subito dopo un ulteriore piccolo fagotto di pellicola trasparente, sempre interrato nelle vicinanze. All’interno 9 piccoli involucri ben sigillati contenenti 6,32 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata.