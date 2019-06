Sovicille, bosco in fiamme dal primo pomeriggio

Coinvolto un vasto appezzamento di resinose, il fuoco è sospinto dal vento. In azione due elicotteri antincendio e quattro squadre di volontari e operai

Incendio a Sociville (Siena) in località San Lorenzo a Merse. Le fiamme, divampate nel pomeriggio, coinvolgono un vasto appezzamento di resinose e sospinte da un vento moderato stanno raggiungendo il crinale della collina. Le cause sono in corso di accertamento.

In azione il servizio antincendio boschivo con due elicotteri, quattro squadre di volontariato e operai dell'unione comunale Valdimerse.