Assaggi d'opera nel giardino segreto

Un evento che unisce in sé il piacere della musica operistica e classica a momenti di degustazione di ottimi cibi e vini in una location esclusiva nel cuore di Firenze normalmente inaccessibile al pubblico

Sound of Tuscany propone un ciclo concertistico su repertorio operistico e classico ambientato in Piazza del Carmine nel suggestivo giardino di un antico palazzo nobiliare del ‘400 normalmente inaccessibile al pubblico. Gli eventi musicali saranno seguiti da un’apericena a base di specialità stagionali e vini di alta qualità in tema con le musiche eseguite durante la serata. Il ciclo si inaugura domenica 29 aprile per poi proseguire con cadenza quindicinale fino a domenica 28 ottobre. Questa iniziativa unisce in sé l’esperienza di godere di un momento musicale di alto livello con la raffinatezza di cibi, bevande e location. Dopo la serata agli ospiti verrà data la possibilità di “frescheggiare” nel giardino appropriandosi di un luogo normalmente occultato dalle mura.

Prima data di apertura: domenica 29 aprile ore 18.30*

Piazza del Carmine 21 Firenze

Date successive: 13 e 27 maggio, 10 e 24 giugno, 1 e 15 luglio, 16 e 30 settembre, 14 e 28 ottobre.

Nei mesi più caldi l’orario delle serate verrà spostato in avanti iniziando alle 19.30

Prezzo: € 35. Ingresso gratuito per bambini fino a 4 anni. Dai 5 ai 12 anni € 15. Sconto speciale per i residenti della provincia di Firenze (€ 28) e per studenti (€ 25).

L’entrata include un drink di benvenuto, una breve introduzione storica sul palazzo Rospigliosi-Pallavicini, il concerto e apericena a buffet innaffiata da vini di qualità. Uno sconto di 5 Euro (€ 25) verrà accordato ai residenti della città metropolitana di Firenze. In caso di pioggia l’evento sarà comunque tenuto nei saloni del Palazzo. Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere a soundoftuscany@gmail.com, Oppure contattare il numero 328 705 64 46 (anche via Whatsapp).