Sottoscrizione e manifestazione per Mimmo Lucano

"Nel pur importante risultato delle elezioni regionali della Calabria, dispiace non poter salutare l'elezione di Mimmo Lucano come consigliere regionale, anche se non avrebbe potuto esercitare il suo mandato. La criminalizzazione della sua esperienza a Riace rischia di piegare un uomo generoso, che merita tutto il sostegno possibile, come ribadito anche nel consiglio comunale di ieri dai gruppi consiliari della maggioranza". Queste le dichiarazioni di Antonella Bundu e Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune.

"Per questo - proseguono - rilanciamo l'apertura di una campagna di sottoscrizioni, di cui riportiamo sotto le coordinate, con un appuntamento di piazza a suo sostegno convocato per il 7 ottobre alle 17.30 a Roma.A Buon Diritto Onlus - Banco di Sardegna - Causale. “Per Mimmo” - IBAN: IT55E0101503200000070333347