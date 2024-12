Sostegno allo sport, i beneficiari del bando in Toscana

Oltre 3 milioni e 500 mila euro complessivi a sostegno del mondo sportivo toscano, a disposizione di 2441 società tra associazioni dilettantistiche, comitati ed enti per la promozione sportiva. L’elenco dei beneficiari è stato approvato col decreto n.28038 del 19/12/2024.

Della totalità delle risorse 1.369.162,80 euro sono messi a disposizione dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 2.134.599 euro provengono da risorse regionali.

“Le società per la promozione dello sport a tutti i livelli sono una risorsa fondamentale per il nostro territorio- ha detto il presidente Giani- un pilastro nella vita delle nostre comunità e nella formazione dei giovani, cui trasmettono valori positivi quali: la passione, il senso di appartenenza e di aggregazione sociale. E’ per questo che la Regione Toscana ha scelto di sostenere lo sport con 3 milioni alle associazioni dilettantistiche e 500.000 euro ai comitati e alle delegazioni regionali di federazioni nazionali. Le società sportive su tutto il territorio sono una ricchezza della Toscana diffusa”.

Due sono le linee di finanziamento previste dal bando: la prima che ha riguardato 2403 associazioni e società sportive dilettantistiche per oltre tre milioni di euro di finanziamento complessivo. Della seconda linea, per 500 mila euro complessivi, hanno beneficiato invece 38 realtà tra comitati, delegazioni regionali toscane di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni riconosciute dal CONI o dal CIP

Al seguente link è consultabile l’elenco dei soggetti beneficiari: https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-il-sostegno-alla-diffusione-dello-sport-annualit%C3%A0-2024