Sospesa la licenza per 7 giorni ad un esercizio di via F. Sacchetti

Da oggi, 29 agosto, è scattata la sospensione della licenza per 7 giorni per un pubblico esercizio di via Franco Sacchetti nel comune di Firenze disposta, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli.

Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze, è stato emesso a seguito di un intervento effettuato dalle Volanti della Questura e accertamenti svolti.

È emersa una situazione di grave criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, poiché presso l’attività commerciale in questione, con assoluta noncuranza, sono stati venduti alcolici a minorenni, ponendo in essere delle condotte particolarmente gravi, in grado di generare conseguenze rilevanti per la salute dei giovanissimi clienti.

In particolare, nel corso di un controllo del 22 agosto, le Volanti di via Zara sono intervenute a Firenze in Piazza della Vittoria, ove personale sanitario del “118” stava soccorrendo due minorenni che avevano abusato di sostanze alcoliche, una delle quali, a causa del particolare stato di ebbrezza, è stata trasportata presso il Nosocomio Ospedaliero di Careggi. Dagli approfondimenti svolti nei giorni successivi dalla Divisione Polizia Amministrative e Sociale, si è rilevato che, nella serata dello scorso 21 agosto, le due minorenni si sono recate presso l’attività commerciale sopra indicata, dove hanno acquistato una bottiglia di vodka, senza che l'esercente avesse svolto alcun tipo di controllo sugli acquirenti.

Sulla base di quanto emerso, per l'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, il pubblico esercizio in questione creerebbe una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La sospensione, disposta ai sensi dell'articolo 100 del TULPS, per la quale è sempre ammesso il ricorso nelle sedi competenti, è stata notificata ieri ed è esecutiva da oggi.