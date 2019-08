Sorpassa il tram in sella a una bici e viene urtato dal convoglio che arriva in direzione opposta

Incidente in viale degli Olmi nel primo pomeriggio, il ciclista portato in ospedale. Interrotto il servizio della T1 Leonardo

Uno scontro bicicletta-tramvia con interruzione del servizio della T1 e il ciclista in ospedale per accertamenti. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, dopo le 15.30. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale il ciclista stava transitando dietro il tram diretto verso il centro: il convoglio, arrivato alla curva dopo il ponte alle Cascine, avrebbe rallentato per imboccare viale degli Olmi e il ciclista si sarebbe spostato, forse per superare il mezzo, invadendo i binari in senso opposto e finendo per scontrarsi con il tram in transito verso Scandicci. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale. Per effettuare le operazioni di soccorso e i rilievi il servizio della T1 Leonardo è stato interrotto e sono stati attivati i bus sostitutivi tra le fermate Batoni e Porta a Prato. Il tram è ripartito intorno alle 16.15. Il ciclista, uno straniero di 19 anni, è stato portato in ospedale e le sue condizioni sono in via di accertamento.