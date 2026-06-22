​Sollicciano: l'urlo della magistratura dietro i sigilli

Esiste un paradosso tutto italiano che vede le istituzioni trincerarsi dietro "tavoli tecnici", "commissioni" e "protocolli d'intesa" mentre la realtà materiale di chi vive e lavora in carcere degrada oltre i limiti della decenza umana. A Sollicciano, questo "muro di gomma" amministrativo si è scontrato con la realtà dei fatti solo quando la magistratura ha deciso di intervenire, stanca di attendere un'azione politica che non arrivava mai. Il sequestro preventivo di sette sezioni della Casa Circondariale, disposto il 16 giugno 2026 dal GIP Alessandro Moneti, non è solo un atto giudiziario: è il certificato di fallimento di un'amministrazione che ha preferito la discussione all'azione. Mentre le celle si allagavano e le muffe rendevano l'aria irrespirabile, il sistema discuteva di "piani di intervento", ignorando che il tempo della burocrazia è un lusso che la dignità umana non può permettersi.

Il caso Sollicciano mette a nudo uno scarto profondo tra la narrazione politica e l'illegalità strutturale. Come denunciato da Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune), Palazzo Vecchio era a conoscenza della gravità della situazione da tempo. I verbali dell’AUSL Toscana Centro, che descrivevano infiltrazioni, blatte nelle cucine e docce fatiscenti, erano nelle mani del Comune già dal dicembre 2025. Eppure, l'attivazione concreta per una "collaborazione proficua" è arrivata solo a giugno 2026, una settimana dopo il provvedimento del GIP.

Non è mancata la conoscenza, ma la volontà politica. Sinistra Progetto Comune, insieme all’Associazione Progetto Firenze e al Gruppo Foucault, avevano chiesto mesi prima di utilizzare i poteri dell’Articolo 50 del TUEL per dichiarare l’inagibilità. Le violazioni riscontrate – riferite agli articoli 63, 64 e 80 del D.Lgs 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – erano già tutte scritte nero su bianco nei verbali ignorati per sei mesi.

"Le parole non hanno tenuto fuori l'acqua dalle celle" Questa frase di Palagi sintetizza mesi di rinvii: l'amministrazione ha preferito attendere i sigilli della Procura piuttosto che esercitare il dovere di tutela della salute pubblica che la legge assegna alla Sindaca.

La conseguenza immediata del sequestro è stata un'operazione di logistica che ha trattato le persone come merci. Circa 200 detenuti sono stati trasferiti d'urgenza, spesso fuori regione, recidendo legami familiari e interrompendo percorsi di reinserimento. Il "fumo" amministrativo tocca qui il suo apice: l'assessore al Welfare ha ammesso che il Comune non possiede ancora elenchi precisi dei trasferiti, pur stimando che il 25% di essi abbia legami territoriali forti con Firenze.

Dichiararsi "disponibili" senza sapere nemmeno chi sia stato allontanato è una resa amministrativa. Trasferire decine di uomini e donne significa azzerare i percorsi riabilitativi e spostare il problema del sovraffollamento altrove, ignorando che un detenuto isolato dalla propria rete di supporto è un fallimento per la sicurezza sociale di domani.

La relazione del Garante Giuseppe Fanfani restituisce un’immagine di Sollicciano che evoca l'orrore dei vecchi manicomi. Non parliamo solo di muri che cadono, ma di una negazione sistematica dei bisogni primari: celle infestate da cimici, mancanza cronica di acqua calda e, in un dettaglio che descrive perfettamente il disprezzo per la dignità, persino la negazione della cena la domenica. I numeri del collasso sono inequivocabili:

Sovraffollamento esplosivo: Una media regionale del 138%, con il picco disumano del 240% nel carcere di Lucca.

Una media regionale del 138%, con il picco disumano del 240% nel carcere di Lucca. Epidemia di autolesionismo: 133 tentativi di suicidio nel 2025, arginati solo dall'abnegazione del personale sanitario e penitenziario.

133 tentativi di suicidio nel 2025, arginati solo dall'abnegazione del personale sanitario e penitenziario. Fallimento terapeutico: Il 55,4% dei detenuti stranieri è recluso per reati legati agli stupefacenti (Art. 73), dimostrando come il carcere sia diventato il deposito di fragilità che il sistema sanitario esterno non vuole gestire.

Perché si è arrivati a questo? La risposta dei consiglieri Rossi Romanelli e Galletti (M5S) è che la dignità in carcere non è una priorità perché "i detenuti non votano". Si preferisce la "vendetta sociale" del decreto Sicurezza alla gestione della carne viva.

A questo si contrappone lo scontro ideologico tra livelli istituzionali. L’On. Erica Mazzetti (Forza Italia) rivendica l'operato del Ministro Nordio, accusando le giunte di centrosinistra di "indolenza" e di nascondersi dietro slogan vacui. Mazzetti attacca frontalmente il PD, parlando di una distanza siderale tra la retorica del "diritto alla felicità" e la realtà di un istituto dove manca persino l'acqua per lavarsi. In questo rimpallo di responsabilità tra Comune, Regione e Governo, l'unica costante resta l'invivibilità della cella.

La soluzione non può essere l'ennesima gettata di cemento o il fantomatico "carcere volano". Quest'ultimo, insieme alla gestione dei cosiddetti servizi "no core", rischia di trasformarsi in una privatizzazione mascherata dell'esecuzione penale. Dietro i "rimborsi simbolici" per il lavoro dei detenuti si nasconde spesso uno sfruttamento spacciato per reinserimento sociale.

La burocrazia continua a muoversi con lentezza esasperante: si parla di "coprogettazione dei bandi della Cassa delle ammende" e di tavoli interdirezionali, ma i posti per le misure alternative restano sulla carta. La strada indicata dall'Articolo 27 della Costituzione è un'altra: la decarcerazione. Occorre svuotare le celle spostando le tossicodipendenze e i disturbi psichiatrici verso strutture sanitarie idonee, potenziando l'esecuzione penale esterna invece di sognare nuove mura.

Il caso Sollicciano non finirà con la riapertura dei padiglioni sequestrati. Il 22 settembre 2026 segnerà uno spartiacque: la questione delle condizioni detentive dell'istituto fiorentino arriverà davanti alla Consulta. Sarà il momento in cui lo Stato dovrà guardarsi allo specchio e decidere se la Costituzione si ferma davanti al portone di un carcere.