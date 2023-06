Soggiorni estivi per persone con disabilità: c'è preoccupazione

“Tra i nuclei familiari di cui fanno parte minori con disabilità c’è una forte preoccupazione, da alcuni giorni.

Il Comune di Firenze – ricordano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – abitualmente riconosce un contributo economico per favorire dei soggiorni estivi, importanti nella vita di chi purtroppo spesso si ritrova al centro di discriminazioni.Attendono il disciplinare del nostro Ente, perché si possa fare richiesta di un rimborso con cui facilitare tale esperienza.Sappiamo – continuano gli esponenti di Sinistra Progetto Comune – come queste preoccupazioni siano arrivate direttamente all'attenzione del governo locale e confidiamo che a breve possano arrivare notizie utili.

Anche perché occorre, in alcuni casi, individuare alternative ai territori drammaticamente segnati dall'alluvione, in Emilia-Romagna. Infatti in condizioni di fragilità, aumentano i criteri su cui misurare possibili contesti di insicurezza.Ci sono alternative anche in Toscana – concludono Palagi e Bundu – per cui confidiamo che a breve, dato l’approssimarsi dell’estate, si possano dare indicazioni utili a tutta la cittadinanza”.